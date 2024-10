Celebryci jako deepfake. 10 najpopularniejszych nazwisk

Okazuje się, że temat wykorzystania wizerunku celebrytów do internetowych oszustw jest na bieżąco badany m.in. przez firmę McAfee, która publikuje coroczny raport w tej sprawie. Dowiadujemy się z niego między innymi jakie osoby najczęściej trafiają do spreparowanych materiałów. Ta wiedza może zwrócić dodatkową uwagę odbiorców, by podchodzić do niektórych ogłoszeń z przymrużeniem oka. Mimo, że na zdjęciu widać ulubioną postać, treść wpisu może być spreparowana.

Jak zawsze w takich przypadkach przypominamy, by nie wierzyć machinalnie we wszystko, co można zobaczyć w sieci. Zwłaszcza w kontekście ofert inwestycyjnych, w których pojawia się deklaracja łatwego zysku i twarz znanej osoby, trzeba założyć, że ogłoszenie może być spreparowane. Chcąc faktycznie skorzystać z jakiejś inwestycji, należy dokładnie przeanalizować, czy jest to wiarygodna działalność i świadomie podchodzić do wszelkich decyzji finansowych, nie sugerując się opiniami innych.