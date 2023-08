Cellebrite prosi o milczenie. Oprogramowania używa polska policja

Na początku tego roku też polska policja pozyskała narzędzia firmy Cellebrite za 6 milionów złotych. Mniej więcej w tym samym czasie firma została zhakowana, a oprogramowanie wyciekło do sieci. Teraz na światło dzienne została wyciągnięta treść filmu szkoleniowego dla użytkowników Cellebrite Premium. Firma niejednokrotnie zaznacza tam, aby zarówno w raportach dotyczących prowadzonego śledztwa, jak i podczas zeznań w sądzie zdradzać jak najmniej z tego, w jaki sposób działa oprogramowanie i jak się z niego korzysta. O przeciwną rzecz apelują eksperci prawni nawołujący do jak największej przejrzystości materiału dowodowego w sprawach sądowych.

"Nie chcemy, aby jakiekolwiek techniki wyciekły do opinii publicznej przez sądowe praktyki przejrzystości informacji" czytamy w transkrypcji filmu szkoleniowego ujawnionej w serwisie TechCrunch. "Jest bardzo ważne, aby wszystkie możliwości oprogramowania były jak najlepiej chronione, ponieważ każdy wyciek może być szkodliwy dla całej społeczności organów ścigania na całym świecie". Pracownik Cellebrite uwieczniony na filmie tłumaczy, że jeżeli przestępcy poznają szczegóły tego, jak Cellebrite dostaje się do telefonu, albo jeśli będzie świadomy, że może ono dostać się do jakiejś konkretnej zaszyfrowanej aplikacji do wysyłania wiadomości, to może zdecydować się na użycie innego lepiej zabezpieczonego produktu, z którym Cellebrite jeszcze nie umie sobie poradzić, a to może zagrozić prowadzonemu śledztwu.