Policja kupuje narzędzia Cellebrite. Były wykorzystywane do szpiegowania w Rosji

W związku z zakupem pojawiły się obawy o inwigilację obywateli. Należy jednak ostudzić obawy, ponieważ technologia Cellebrite nie działa zdalnie jak Pegasus. Izraelskie narzędzie musi zostać uprzednio fizycznie podłączone do smartfonu czy tabletu, aby skopiować dane z urządzenia. Warto podkreślić, że narzędzia były wykorzystywane do szpiegowania współpracowników Nawalnego w Rosji i tamtejszej społeczności LGBTQ.

Cellebrite Inspector jest wykorzystywany do łamania zabezpieczeń komputerów. "Umożliwia szybkie i skuteczne dotarcie do historii przeglądarek internetowych, plików do pobrania, ostatnich wyszukiwań, najpopularniejszych witryn, lokalizacji, social mediów, wiadomości, plików usuniętych do kosza, połączeń USB i innych właściwości" – podano w opisie systemu.