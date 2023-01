Policja wydała 6 mln zł na Cellebrite. Oprogramowanie wyciekło do sieci

"Quis custodiet ipsos custodes?", czyli łacińska sentencja tłumaczona jako "Kto będzie strzegł strażników?" idealnie oddaje przypadek ostatniego wycieku oprogramowania firmy Cellebrite do sieci. Jak na ironię dostawa narzędzi szpiegowskich służących do nadzorowania obywateli nie dopilnował własnego "podwórka".

Policja kupuje narzędzia Cellebrite. Były wykorzystywane do szpiegowania w Rosji

Według grupy Enlace Hacktivista – zbierającej i udostępniającej w sieci różne oprogramowania, które wyciekły do sieci – dane Cellebrite i MSAB (obie są firmami zajmującymi się kryminalistyką smartfonów) zostały z powodzeniem przyjęte i przekazane im przez "anonimowego informatora". W tym miejscu warto podkreślić, że Komenda Główna Policji pozyskała te narzędzia za 6 mln zł.

"Anonimowy informator przesłał nam oprogramowanie do analizy kryminalistycznej telefonów oraz dokumentację firm Cellebrite i MSAB" – czytamy w komunikacie Enlace Hacktivista. "Firmy te sprzedają oprogramowanie policji i rządom na całym świecie, które wykorzystują je do zbierania informacji z telefonów dziennikarzy, aktywistów i dysydentów. Oprogramowanie obu firm jest dobrze udokumentowane jako wykorzystywane w łamaniu praw człowieka" – wskazują hakerzy.

Analiza archiwum o pojemności 1,7 TB wykazała, że zawierało ono pełny zestaw programów Cellebrite. Obejmuje to flagowe oprogramowanie UFED – zarówno w wersji standardowej, jak i chmurowej – narzędzia licencyjne i czytnik Cellebrite. Według Cellebrite, oprogramowanie to jest "standardem branżowym dla zgodnego z prawem dostępu do danych cyfrowych i ich gromadzenia".