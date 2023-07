Ponad 500 tys. incydentów dziennie. Przestępcy wykorzystują wakacje

Najnowsze dane o atakach w cyberprzestrzeni zdradza raport "2023 State of the Phish report". Wynika z niego, że w sierpniu 2022 roku liczba ataków phishingpowych realizowanych za pośrednictwem telefonów wzrosła do 600 tys. dziennie, zaś w innych miesiącach utrzymywała się nawet na połowę niższym poziomie. Widać więc wyraźną korelację między okresem urlopowym, a wzmożoną aktywnością cyberprzestępców, którzy starają się wykorzystać uśpioną czujność, by wyłudzić dane.