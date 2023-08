CERT Polska może nadawać numery CVE - jako jedyna instytucja w Polsce

CVE to skrót od angielskiego Common Vulnerabilities and Exposures - dostępnego międzynarodowo programu wspierającego ujawnianie i analizę luk bezpieczeństwa w szeroko rozumianym oprogramowaniu komputerowym. W praktyce jest to baza informacji o podatnościach, które mogą zamieszczać w katalogu tylko organizacje zdolne wiarygodnie ocenić dane zagrożenie, nadać mu rzeczony numer CVE i dbać o jakość wpisów. Od teraz jedną z takich instytucji jest właśnie CERT Polska.