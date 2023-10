WordPress: fałszywa wtyczka atakuje strony i wykrada dane

Problem opisuje Bleeping Computer bazując na analizie zespołu reagowania autentycznej wtyczki Wordfence. Okazuje się, że fałszywe oprogramowanie dla WordPressa zostało sprytnie przemyślane, a twórcy nie bez powodu zdecydowali się spreparować wtyczkę służącą do teoretycznie do ochrony strony . Część jej operacji jest bowiem trudna do wykrycia manualnie.

Na tę chwilę nie wiadomo, jaka jest liczba zainfekowanych w ten sposób stron oraz jak dokładnie dochodzi do samej infekcji. Zakłada się, że atakujący mogą wykorzystywać między innymi siłowe ataki, by łamać hasła lub wykorzystywać inne znane luki w systemie WordPress i wtyczkach, by próbować przejąć dane logowania do danego panelu administracyjnego, aby później doprowadzić do instalacji sfałszowanego oprogramowania.