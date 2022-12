Microsoft Defender: czy w Windowsie potrzeba innego antywirusa?

Powierzchowne, acz jednoznaczne w wydźwięku wiadomości na temat poziomu ochrony oferowanej przez Defendera, mają swoje źródło w testach. Najważniejsze są dwa: AV-TEST oraz AV-Comparatives . Testy te dotyczą aktualnych w momencie badania próbek, przez co wyniki mogą ulegać radykalnym zmianom na przestrzeni kilku miesięcy. Czasem Defenderowi uda się wspiąć na szczyt, a czasem spaść na dno. Zazwyczaj jest średniakiem w swojej klasie. Wystarczy jednak "zaliczyć" jedno z ekstremów, by w rezultacie pojawić się w wiadomościach.

Okazuje się jednak, że większość opinii na temat tego antywirusa (i zapewne wielu pozostałych) opiera się na "legendach" i głośnych wiadomościach sprzed dekady. Wszak po zintegrowaniu z Windows 8 , Defender przejściowo mocno zanurkował w rankingach. Microsoft, w obawie przed postępowaniem antymonopolowym, wykazywał schizofreniczne podejście do swojego produktu, nie eksponując go, a momentami czasem wręcz zaniedbując.

Wiele lat temu, Microsoft wykorzystywał nieudokumentowane funkcje Windowsów, by jego programy działały na Okienkach lepiej, niż konkurencja. Ponieważ dziś skończyłoby się to pozwem od producentów AV, a nieudokumentowane mechanizmy ktoś i tak by rozgryzł, taka praktyka wydaje się nie mieć już miejsca. Defender pracuje jako "oprogramowanie antywirusowe". Oznacza to następujące mechanizmy (pozostałe, jak SmartScreen i Zapora, są Defenderem tylko z nazwy):