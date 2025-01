Chałkoń podbija internet. Medioznawca: "to oszustwo"

W ostatnich tygodniach media społecznościowe zalały grafiki i filmy generowane przez sztuczną inteligencję, takie jak chałkoń czy pożary w Los Angeles. Dr Ilona Dąbrowska , medioznawca z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, podkreśla, że to element szerszego zjawiska wizualnych oszustw.

- To wizualne oszustwo – stwierdza dr Dąbrowska z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie w rozmowie z PAP. - Chodzi o stworzenie ruchu na profilu, na stronie, nakłonienie ludzi do interakcji, obserwowania, komentowania i do lajkowania – mówi.