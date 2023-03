ChatGPT nie służy tylko hakerom. Może zadbać o bezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja została wykorzystana do opracowania interfejsu zapytań w języku stosowanym przez ludzi do komunikowania się ze sobą. Pozwala on na filtrowanie złośliwej aktywności w telemetrii oprogramowania zabezpieczającego, bez konieczności posiadania umiejętności korzystania z baz danych. Wystarczy wpisać polecenie, by otrzymać oczekiwane informacje.