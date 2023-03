ChatGPT wkrótce w samochodzie? General Motors chce by było to prawdą

Chatbot może zostać naszym cyfrowym asystentem wyspecjalizowanym w różnych dziedzinach, w zależności od szkolenia, jakiemu zostanie poddany. W samochodzie może nam on pomóc w wygodnym dostępie do wszystkich informacji związanych z pojazdem, a w wypadku samochodów autonomicznych być wartościowym systemem wspomagania. Chatbot mógłby na podstawie rozmowy z użytkownikiem podać poszukiwany ustęp z instrukcji obsługi albo za nas skonfigurować komputer pokładowy. Kto wie, może moglibyśmy nawet podczas jazdy poprosić go, by otworzył nam naszą przydomową bramę od garażu.

Nie da się zaprzeczyć, że narzędzie od OpenAI robi wrażenie i w przyszłości może stać się niezwykle użyteczne na wielu polach. Czy ewolucja samochodów osobowych w rozmawiających z kierowcą asystentów jazdy okaże się dobrym wyborem, to pokaże nam przyszłość. Z jednej strony może to być dla kierowcy rozpraszające, jednak w długiej trasie towarzysz do rozmowy, nawet taki jak ChatGPT może uratować życie, jeśli nie pozwoli zmęczonemu kierowcy zasnąć. Przeszkolony w technikach pierwszej pomocy chatbot może też udzielić wskazówek co do opieki nad poszkodowanymi w wypadku, jeśli nadal będzie działał.