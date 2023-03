Microsoft 365 otrzyma Chatbota. Jak AI pomoże nam w pracy?

Microsoft zapowiada dodanie systemu opartego na modelu językowym do programów z pakietu Microsoft 365. AI nazwane Copilotem zostanie osadzone w Wordzie, Excelu, PowerPoincie, Outlooku i prawdopodobnie Teams. Szef firmy zapewnia, że zmiana ta "fundamentalnie zmieni sposób, w jaki pracujemy". Podkreślono jednak, że w dotychczasowych próbach sztucznej inteligencji zdarzało się popełnianie błędów.

Technologia wdrażana przez Microsoft nie jest po prostu Chatem GPT przeszczepionym do Worda czy Excela, lecz została oparta na tym samym modelu językowym. Warto zaznaczyć, że OpenAI, w które Microsoft zainwestowało miliardy dolarów uruchomiło nową wersję modelu językowego GPT4. Firma zapowiedziała, że GPT4 ma bardziej zaawansowane możliwości rozumowania niż poprzednia wersja , lecz ostrzega, że nadal może być podatny na dezinformację.

W oświadczeniu Microsoft oznajmił, że każdy, kto pracuje na ich programach biurowych, chce skupić się na tych 20% pracy, która naprawdę ma znaczenie, ale 80% czasu pochłaniają zajęcia, w których bez problemu może wyręczyć sztuczna inteligencja. Programy wchodzące w skład dawnego Office 365 (zmienionego aktualnie na Microsoft 365) należą do najczęściej używanych programów roboczych w większości biur na świecie, więc integracja z nimi chatbota wprowadza go bezpośrednio do codziennego życia milionów pracowników biurowych.