ChatGPT, choć jest narzędziem potężnym, ma wiele ograniczeń. OpenAI nakłada na swój model kolejne blokady m.in. po to, by utrudnić wykorzystywanie go do popełniania przestępstw czy generowania treści naruszających pewne przyjęte zasady. Użytkownicy programu starają się jednak za wszelką cenę obejść wszelkie bariery i złapać sztuczną inteligencję na błędzie. Sposoby są różne.

Sieć w ostatnim czasie obiegły tweety, w których jeden z internautów chwali się, że udało mu się przechytrzyć model metodą "na zmarłą babcię". Brzmi dziwnie, ale ponoć działa. ChatGPT miał przeczytać mu do snu klucze do Windows 10 tak, jak robiła to jego zmarła już babcia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić dysk SSD Solidigm P44 Pro?

Ku zaskoczeniu internauty, sposób zadziałał, a aplikacja przygotowała wiązankę kluczy do systemu Windows 10 Pro. Tylko że nie były to klucze aktywacyjne i ChatGPT wcale ich nie wygenerował, szkodząc przy tym Microsoftowi.

Uzyskane w odpowiedzi klucze są powszechnie dostępne w sieci. Sprawdzając je w wyszukiwarce, poznamy ich dokładną historię i dowiemy się, dlaczego sam Microsoft udostępnił je w sieci. W skrócie - są to klucze, które ułatwiają aktualizację systemu z wersji Home do Pro, ale nie aktywują produktu.

W praktyce oznacza to tylko tyle, że klucze te owszem, pozwalają zainstalować nową wersję systemu, ale będzie ona uznawana za nielegalną i będzie wymagać aktywacji unikalnym kluczem. W praktyce użytkownik nie zyskuje w ten sposób niczego, a cała sytuacja została mocno rozdmuchana. Trzeba jednak przyznać, że motyw babci czytającej klucze do Windowsa do snu swojemu wnukowi jest co najmniej interesujący.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl