YouTube może szkodzić zdrowiu. Naukowcy nie mają wątpliwości

YouTube to największa platforma wideo na świecie, która ma blisko dwa miliardy aktywnych użytkowników każdego miesiąca. Według naukowców z Australian Institute for Suicide Research and Prevention (AISRAP) zbyt częste korzystanie z serwisu może przynosić negatywne konsekwencje dla użytkowników. Wytypowano dwie grupy, które najczęściej odczuwają szkodliwy wpływ serwisu na zdrowie psychiczne.

Główny autor badań, dr Luke Balcombe, powiedział, że między twórcami a odbiorcami rozwijają się relacje paraspołeczne, które mogą być powodem do niepokoju. Zdarzają się jednak także pojedyncze przypadki, gdy twórcy nawiązywali bliższe relacje z obserwującymi i przynosiły one pozytywne skutki.

Na potrzeby badania przyjęto, że oglądanie YouTube z wysoką częstotliwością to oglądanie filmów przez dwie godziny dziennie, zaś oglądanie przez co najmniej pięć godzin dziennie uznano za "nasycenie".

Naukowcy zwrócili też uwagę na rolę algorytmu wyszukiwania. O ile ma on być przygotowany w taki sposób, by nie doprowadzać do radykalizowania się użytkowników i zabezpieczać ich przed niebezpiecznymi treściami, o tyle może on też prowadzić do pewnego zamknięcia w bańce i skierować użytkowników do swoistej "króliczej nory".