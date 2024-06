Chcesz zmienić operatora? T‑Mobile daje gwarancję satysfakcji!

Który z polskich operatorów mobilnych oferuje najlepszy dostęp do internetu? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Można powoływać się na rankingi tworzone przez niezależne portale. Można również zagłębić się w analizy rynkowe, przeprowadzone przez międzynarodowe instytucje. Znajdziemy w nich ciekawe dane statystyczne, które pozwolą porównać oferty poszczególnych operatorów. Niestety, statystyka ma to do siebie, że nie zawsze przekłada się na doświadczenia jednostki. A jeśli wybieramy ofertę dla siebie lub bliskich, to właśnie nasze wrażenia są najważniejsze. I T-Mobile o tym wie.

Nowa oferta magentowego operatora to część większej kampanii, w ramach której T-Mobile wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom klientów i stara się ich przyciągnąć do swojej sieci. Międzynarodowa firma walczy o nas na wiele sposobów. Otworzyła między innymi nowoczesne T-Mobile Magenta Experience Center oraz uruchomiła wyjątkowy program Magenta Moments, dzięki któremu klienci mogą korzystać z wielu atrakcyjnych zniżek i prezentów. Z kolei tych, którzy kochają podróże chce do siebie przekonać dzięki znaczącym obniżkom cen połączeń, wiadomości i transferu danych w roamingu poza Unią Europejską. I od teraz również, dzięki nowej ofercie, pozwala wszystkim sprawdzić na własnej skórze, czy T-Mobile jest najlepszą polską siecią. Nie ogólnie i statystycznie, ale osobiście, konkretnie dla nas.

Gwarancja zadowolenia z całej oferty

Abonament komórkowy, internet mobilny i domowy, ze światłowodem lub bez, pakiety telewizyjne - wszystkie te usługi, razem lub osobno, objęte są nowym programem Gwarancji satysfakcji z sieci, która umożliwia ich testowanie. To bardzo prosty i przejrzysty program. Przez pierwsze 30 dni obowiązywania dowolnej umowy możemy od niej odstąpić. Bez żadnych problemów, warunków i zobowiązań. Wystarczy zgłosić rezygnację w dowolnym kanale sprzedaży – salonie, online lub telefonicznie.

Rezygnacja jest możliwa nawet wtedy, gdy umowa wiązała się z zakupem sprzętu, czyli telefonu, routera czy dekodera. W tym przypadku wystarczy oddać tenże sprzęt do salonu, w którym podpisało się umowę lub też odesłać go kurierem, bezpłatnym oczywiście, jeśli do T-Mobile dołączyliśmy za pośrednictwem infolinii lub strony internetowej. I to wszystko. Nie trzeba podawać powodów rezygnacji, nie trzeba spełniać żadnych warunków i wnosić dodatkowych opłat. Jeśli w ciągu tych 30 dni T-Mobile nie przekona do siebie i swojej jakości, nie będzie klienta trzymać na siłę do końca umowy. Bardzo uczciwe postawienie sprawy. I bardzo wygodne dla użytkownika. T-Mobile stawia na tego typu rozwiązania, licząc, że w czasie tego miesiąca użytkownik uzna, że to właśnie magentowa sieć jest dla niego najlepsza.

Rok sieci za darmo?!

Najnowsza oferta T-Mobile, promowana w mediach społecznościowych przez popularnego Dawida Siódmaka, twórcę podróżniczego kanału Siódmy na Świecie, nie kończy się wcale na wspomnianym 30-dniowym okresie próbnym dla wszystkich usług. T-Mobile ma w zanadrzu jeszcze jedną, nie mniej atrakcyjną niespodziankę. Jaką? Wyjątkowo korzystną opcję przeniesienia numeru do T-Mobile od innego operatora. Na czym zaś ta korzyść polega?

Numer do T-Mobile można przenieść, nawet jeśli obowiązująca gdzie indziej umowa nie wygasa jeszcze przez kolejnych 12 miesięcy. To nie jest wielka rewolucja, bo podobne oferty już się pojawiały. W tym przypadku jednak przeniesienie numeru nie oznacza żadnych dodatkowych kosztów i możliwość natychmiastowego skorzystania z tego, co oferuje T-Mobile. Gdy podpisujemy umowę z magentową siecią, od razu korzystamy z wybranych przez siebie usług, a przy wyborze abonamentu komórkowego możemy liczyć na smartfony w atrakcyjnych cenach. Otrzymujemy korzyści, ale abonamentu w T-Mobile nie płacimy, dopóki nie wygaśnie umowa z poprzednim operatorem. Przez cały ten czas, nawet do roku, opłacamy te same rachunki co poprzednio i jednocześnie całkiem za darmo korzystamy ze wszystkich dobrodziejstw zasięgu, prędkości, stabilności i jakości sieci T-Mobile za pośrednictwem przyznanego tymczasowo drugiego numeru.

Mówi się, że nie można jednocześnie mieć ciastka i zjeść ciastka. Tego lata T-Mobile udowodniło, że niemożliwe jest zdecydowanie możliwe. Przynajmniej jeśli chodzi o usługi telekomunikacyjne i mobilny internet. W tym także ten najszybszy, w sieci 5G, działający nawet z prędkością większą niż 1 gigabit na sekundę, czyli z podobną przepustowością transmisji danych co najszybszy do tej pory internet światłowodowy. Warto zaznaczyć, że już co czwarty mieszkaniec Polski jest w zasięgu sieci 5G od T-Mobile. Ten odsetek szybko rośnie, w miarę stawiania kolejnych stacji bazowych. Czy mamy taką w okolicy? Można to łatwo sprawdzić na mapie zasięgu.

Dzięki nowej promocji równie łatwo można sprawdzić, czy będzie nam odpowiadało korzystanie z magentowego internetu mobilnego. T-Mobile daje 30 dni na testy, bez zobowiązań. I możliwość dołączenia do sieci bez dodatkowych kosztów, nawet jeśli obowiązuje nas jeszcze 12 miesięcy umowy z innym operatorem. Dzięki T-Mobile tegoroczne lato zaczyna się naprawdę bardzo dobrze.

Więcej o ofercie można przeczytać na tej stronie.

Płatna współpraca z marką T-Mobile