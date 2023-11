Chmura prywatna a publiczna, kluczowe różnice i wpływ na bezpieczeństwo użytkownika

W dzisiejszych czasach wiele z nas słyszało o chmurze, ale czy zastanawialiście się kiedyś, co różni chmurę prywatną od publicznej? To trochę jak różne rodzaje magazynów: jeden to taki, gdzie trzymacie swoje osobiste pamiątki, a drugi, gdzie możecie pożyczyć książki od różnych osób. Chmura prywatna to coś podobnego do pierwszego rodzaju magazynu — jest ona dla ciebie i twoich bliskich, a chmura publiczna to taka wielka biblioteka, do której dostęp ma wiele osób. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Co to tak naprawdę oznacza dla ciebie i twojego bezpieczeństwa w internecie przetrzymywanie danych w cloudzie? Otóż chmura prywatna jest jak twoje własne, bezpieczne pomieszczenie, gdzie trzymasz wszystkie swoje najważniejsze rzeczy – taki osobisty sejf. Nikt inny nie ma do niego dostępu, chyba że mu to specjalnie umożliwisz. Z drugiej strony, chmura publiczna jest jak wielki, otwarty park, gdzie wszystkie dzieci mogą się bawić, ale czasami może być trudno ochronić swoją zabawkę przed zaginięciem.

Co różni chmurę prywatną od publicznej?

Główną różnicą między chmurą prywatną a publiczną jest to, że w chmurze prywatnej dane są przechowywane na prywatnych serwerach, które są kontrolowane tylko przez ciebie i twoją rodzinę lub firmę. Oznacza to, że masz większą kontrolę nad tym, kto ma dostęp do twoich danych. W chmurze publicznej dane są przechowywane na serwerach, które są udostępniane publicznie, co oznacza, że wiele osób może mieć do nich dostęp, przez co znacznie zmniejsza się bezpieczeństwo plików. O włamanie w takim przypadku nietrudno.

Co do bezpieczeństwa, to chmura prywatna w większości przypadków wygrywa, ponieważ masz większą kontrolę nad swoimi danymi. Możesz zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak silne hasła i szyfrowanie, aby uniemożliwić niepożądanym osobom dostęp do informacji. Jednak chmura publiczna może być również bezpieczna, jeśli wybierzesz renomowanego dostawcę usług. W tym biznesie trzeba wiedzieć, co podaje się klientom i czego dokładnie oczekują.

Warto także pamiętać, że korzystanie z chmury prywatnej lub publicznej zależy od tego, do czego chcesz użyć tego narzędzia. Jeśli potrzebujesz magazynować gdzieś poufne informacje, takie jak dane medyczne lub finansowe, to chmura prywatna może być lepszym wyborem ze względu na dodatkową kontrolę, jaką daje. Z kolei chmura publiczna może być doskonała do przechowywania danych ogólnych, takich jak zdjęcia czy dokumenty, do których potrzebujesz dostępu z różnych urządzeń i nie ma tam nic wrażliwego.

O czym pamiętać przy wyborze chmury?

Niezależnie od wyboru chmury, ważne jest, aby zawsze pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa online. Należy regularnie aktualizować hasła, unikać klikania podejrzanych linków i zawsze sprawdzać, czy usługi chmurowe, z których korzystasz, posiadają odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. W ten sposób można zminimalizować ryzyko naruszenia prywatności i wycieku danych, niezależnie od tego, czy korzystasz z chmury prywatnej, czy publicznej. W końcu twoje bezpieczeństwo online jest tak ważne, jak bezpieczeństwo twojego domu, więc należy o nie zadbać odpowiednio.

Marcin Watemborski. dziennikarz dobreprogramy.pl