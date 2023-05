Przyszłość sieci 5G w Polsce. Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa

"Odpowiednie rozdysponowanie pasma 3,6 GHz pozwoli przydzielić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bloki częstotliwości na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych. Umożliwi to zbudowanie sieci znacznie szybszych i zapewnić stabilniejsze połączenia niż do tej pory. To z kolei pozwoli podłączyć do sieci inteligentne urządzenia, które zrewolucjonizują nie tylko przemysł, biznes i miasta, ale także nasze codzienne życie" – ocenił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej.