Chronisz swoje dzieci? Uważaj, jak to robisz, bo możesz im zaszkodzić

Jeden z naszych redaktorów otrzymał od sieci Play SMS-a zachęcającego do skorzystania z aplikacji do ochrony dzieci. Jako że jego jedyną pociechą jest kot, nie zdecydował się do jej włączenia. Wiadomość przypomniała nam za to o niebezpiecznym incydencie związanym z analogicznym narzędziem, w którym doszło do wycieku danych.