Masz konto na Allegro? Uważaj, możesz stracić pieniądze

Allegro po raz kolejny zostało wykorzystane do phishingu. Internetowi przestępcy, posługując się identyfikacją wizualną popularnego serwisu, starają się wyłudzić dane wrażliwe od użytkowników platformy. Masowo rozsyłane maile dotyczą rzekomej możliwości zablokowania w serwisie z racji zbyt częstych prób logowania z aplikacji mobilnej.

Przygotowany przez cyberprzestępców mail wygląda całkiem profesjonalnie. Pod kątem gramatyki czy ortografii wypada nie najgorzej, choć w przeciwieństwie do innych wiadomości, które rozsyłano w ramach bliźniaczych kampanii, tu da się zauważyć fragmenty, w których oszustom nie udało się napisać wiadomości w pełni poprawnie po polsku.

Wiadomość, którą oszuści rozsyłają do swoich potencjalnych ofiar, sugeruje, że ze względu na nadmiar prób logowania z aplikacji mobilnej, konto może zostać zablokowane. Dalej czytamy, że regulamin "Allegro!" pozwala na wykonanie takiej akcji z racji braku potwierdzenia danych personalnych i rozliczeniowych.

Poniżej komunikatu widzimy przycisk, który pozwala na potwierdzenie tych danych. W rzeczywistości nie prowadzi on jednak do konta Allegro, a do strony, która ma za zadanie wyłudzenie pakietu danych, które pozwolą oszustom na wyprowadzenie środków z rachunku bankowego ofiary.