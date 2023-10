Ciekawy pomysł. Może zmienić myślenie o rozwoju oprogramowania

To może zmienić sposób, w jaki myślimy o tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania. Sebastian Hönel ze szwedzkiego Linnaeus University sugeruje, by w równym stopniu co na jakości samego oprogramowania, skoncentrować się także na sposobach jego tworzenia. W swojej pracy doktorskiej przedstawia konkretne metody, które to umożliwiają.