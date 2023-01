Twórca Gmaila nie wróży nic dobrego. ChatGPT może wykosić Google

ChatGPT firmy OpenAI stał się prawdziwym hitem od momentu jego uruchomienia w listopadzie 2022 roku. Jest to prototypowy chatbot, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do rozpoznawania tekstu i udzielania odpowiedzi. Przełomowy jest fakt, że bot został zaprojektowany do naturalnej konwersacji – co wyróżnia go spośród konwencjonalnych wyszukiwarek.