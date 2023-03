NVIDIA Canvas zmienia bazgroły w sztukę. Każdy może być artystą

Sztuczna inteligencja to nie tylko ChatGPT , o którym ciągle jest głośno. NVIDIA Canvas to aplikacja, która pozwoli na stworzenie prawdziwych dzieł sztuki bez wkładania w to zbyt dużego wysiłku. Nowa wersja aplikacji, oznaczona numerem 1.4, wprowadza nowe funkcje, dzięki czemu tworzone przy wsparciu sztucznej inteligencji dzieła sztuki są jeszcze bardziej imponujące.

NVIDIA Canvas to oprogramowanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do przetwarzania prostych kształtów w realistyczne obrazy. Aby aplikacja zaczęła robić artystyczne "czary" wystarczy naszkicować proste elementy w postaci linii czy plam i wybrać właściwy materiał, który chcemy namalować.

Najnowsza aktualizacja NVIDIA Canvas oznaczona numerem 1.4 wprowadza nowość w postaci trybu Panorama. Pozwala on na generowanie obrazów w trybie 360 stopni. Oznacza to, że artyści będą mogli w ten sposób tworzyć pełne tło, które może zwiększyć możliwości tworzenia oryginalnych obrazów przez artystów, ale także do tworzenia skyboxów, które mogą być wykorzystywane podczas projektowania gier wideo.NVIDIA Canvas Panorama - Painting in 360° with Ai