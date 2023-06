Co oznacza ten symbol na dowodzie? Mało kto o tym wie

Na e-dowodach odnaleźć można stosowny znak, tuż obok symbolu PL. Symbol ten nadrukowany jest farbą optycznie zmienną i stanowi on potwierdzenie, że w danym dokumencie zastosowano warstwę elektroniczną.

W przypadku dowodów osobistych warstwą elektroniczną nazywa się zatopiony w dokumencie czip. Pozwala on wykorzystywać e-dowód na podobnej zasadzie, co zbliżeniową kartę płatniczą. Komunikacja odbywa się bezstykowo. Umożliwia ona logowanie się do portali administracji publicznej czy podpisywanie elektronicznych dokumentów.