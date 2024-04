Ważny symbol na dowodzie osobistym. Zobacz, co zyskujesz

"Elektroniczna warstwa" w dowodach osobistych to zintegrowany chip, który umożliwia użycie dowodu w sposób podobny do kart zbliżeniowych. Pozwala to na bezkontaktową komunikację, umożliwiając logowanie się na portale urzędów państwowych oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów, jak informuje na stronie gov.pl, oferując jednocześnie więcej detalów.