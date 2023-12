WinRAR: Jak stworzyć archiwum SFX? Rozpakuje się samo

Archiwa SFX (skrót od SelF-eXtracting) to specjalny rodzajów paczek, które poza skompresowanymi plikami zawierają również narzędzie przeznaczone do ich automatycznego rozpakowania. Podobnie jak zwykłe pliki wykonywalne, posiadają one rozszerzenie EXE, nie wymagają do dekompresji żadnych dodatkowych narzędzi, a także umożliwiają definiowanie na etapie ich tworzenia różnego typu parametrów, np. domyślnej lokalizacji, do której zostaną wyodrębnione dane z archiwum.