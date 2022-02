Numer alarmowy 112. Dzwonienie to tylko jedna z dwóch metod

Umożliwia to oficjalna aplikacja Alarm112 oferowana na Androida i iOS-a przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Program pozwala zgłaszać incydenty zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, mienia czy środowiska naturalnego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego . Nie trzeba przy tym niczego mówić, toteż program ma szczególną wartość zwłaszcza dla osób głuchych i niedosłyszących.

Korzystanie z aplikacji Alarm112 wymaga rejestracji. Konieczna jest przede wszystkim akceptacja regulaminu, w tym potwierdzenie świadomości konsekwencji bezpodstawnych zgłoszeń. Później trzeba jeszcze podać imię, nazwisko, e-mail, PESEL oraz numer kontaktowy. Może on zostać wykorzystany do dalszej komunikacji z ratownikiem, na przykład drogą SMS-ową.

Na koniec niezbędne jest jeszcze potwierdzenie rejestracji kodem SMS, który zostanie wysłany na podany numer. Od tego momentu program Alarm112 jest gotowy do działania, a pierwszym etapem jest wprowadzenie adresów, pod którymi najczęściej przebywa użytkownik. W przyszłości pomoże to szybko zgłosić zdarzenie pod danym adresem. Program poprosi także o dostęp do danych lokalizacji. W momencie zgłoszenia incydentu, umożliwi to dokładne zlokalizowanie zgłaszającego.