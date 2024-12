Oszustwa ewoluowały od prostych fałszerstw dokumentów do zaawansowanych syntetycznych tożsamości, obrazów deepfake i zautomatyzowanych botów, które mogą omijać tradycyjne systemy weryfikacji. Media społecznościowe doświadczyły dramatycznego wzrostu ataków botów przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r. Raport wskazuje, że ataki na media społecznościowe stanowiły 28 proc. wszystkich prób oszustw w III kwartale 2024 r., co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 3 proc. w I kwartale.

Jednym z najbardziej uderzających odkryć w raporcie jest pojawienie się w 100 proc. syntetycznych selfie deepfake - hiperrealistycznych obrazów, które mają na celu obejście systemów weryfikacji. AU10TIX podkreśla, że te syntetyczne selfie stanowią unikalne wyzwanie dla tradycyjnych procedur KYC (Know Your Customer).

Wykorzystanie AI do oszustw, to więc coraz większy problem. Poważnie zajmują się tym już także instytucje powołane do ochrony użytkowników. CERT Polska aktywnie zwalcza cyberprzestępczość, zapobiegając milionom prób oszustwa. Dzięki zgłoszeniom od użytkowników oraz narzędziom do analizy, możliwe jest przeciwdziałanie atakom. Szeroka współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi dodatkowo wzmacnia ochronę internautów, co skutkuje blokadą fałszywych wiadomości i witryn.