CPU Temp - niewielka aplikacja do monitorowania procesora

CPU Temp to niewielkie, darmowe i wielu przypadkach niezastąpione narzędzie do monitorowania wielu szczegółowych parametrów pracy procesora w komputerze. Doskonale sprawdzi się ono w przypadku diagnostyki działania jednostki CPU jeśli zdecydowaliśmy się na tzw . overclocking (podkręcenie parametrów działania procesora) lub gdy mamy podejrzenie, że nie działa ona tak jak powinna, np. osiąga zbyt wysokie temperatury i drastycznie spadła jej wydajność.

Wśród sporej liczby dostarczanych przez narzędzie danych znajdziemy m.in. temperaturę pracy CPU, procent wykorzystania, częstotliwość pracy, zużycie energii i wiele innych istotnych atrybutów. CPU Temp wszelakie dane wyświetla w czasie rzeczywistym i doskonale radzi sobie ono z obsługą procesorów z rodziny Intela i AMD. Co istotne, aplikacja oferuje wspomniane informacje z podziałem na poszczególne rdzenie procesora . Poza wartościami tekstowymi, wyświetla również czytelne wykresy.

Atutem CPU Temp jest czytelny i dopracowany interfejs graficzny , który dodatkowo może być przez użytkownika personalizowany. Do dyspozycji oddano kilkanaście wariantów kolorystycznych okna aplikacji, które łatwo zmieniać można z poziomu ustawień narzędzia.

Programów do monitorowania parametrów pracy procesora oraz jego diagnostyki jest oczywiście więcej, a CPU Temp to jedna z naszych propozycji. Jeśli znacie inne cenne narzędzia tego typu, podzielcie się typami w komentarzach. Zapraszamy do dyskusji.