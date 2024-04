Masz procesor AMD? Wypatruj ważnych sterowników płyty głównej

LogoFAIL to podatność śledzona pod kodem CVE-2023-40238 , która związana jest z możliwością wgrywania własnego obrazka startowego wyświetlanego na ekranie przez system płyty głównej podczas uruchamiania systemu - opisuje Neowin powołując się na grupę Binarly, która odkryła problem. Atakujący może sprytnie wykorzystać mechanizm podmiany logo, by w ten sposób ominąć sprzętowe zabezpieczenia takie jak Intel Boot Guard oraz AMD Hardware-Validated Boot.

Intel wydał poprawione sterowniki łatające tę podatność dużo wcześniej. Wszystko wskazuje na to, że dopiero teraz poprawione wersje trafiają do kolejnych użytkowników płyt dla procesorów AMD. Neowin wspomina na przykład o niedawnej aktualizacji płyt Gigabyte'a z serii Aorus Elite V2. Warto więc śledzić oprogramowanie producenta płyty, by nie przeoczyć aktualizacji sterowników i na czas zabezpieczyć system.