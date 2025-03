CSIRT KNF opublikował ważny komunikat bezpieczeństwa

CSIRT KNF opublikował ostrzeżenie kierowane do użytkowników mediów społecznościowych. Na Facebooku można bowiem trafić na spreparowane reklamy Banku Pekao S.A. , w których oszuści sugerują możliwość szybkiego wzbogacenia się. Link w treści prowadzi na fałszywą stronę przelewy[.]bikewheeels[.]icu, którą upodobniono do autentycznego serwisu logowania Pekao24 .

Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że strona jest fałszywa, w formularzu poda atakującym kolejno login i hasło do bankowości internetowej Banku Pekao, a później z pewnością także jednorazowy kod z SMS-a, w praktyce otwierając drzwi do zalogowania się oszustów na własne konto.

Wykorzystanie wizerunku Pekao to z jednej strony ostrzeżenie przed konkretną kampanią, na którą można w tym momencie trafić na Facebooku, ale z drugiej - tylko przykład. Użytkownicy mediów społecznościowych powinni być co do zasady wyczuleni na takie próby oszustwa i ignorować posty, które w oczywisty sposób wydają się "zbyt piękne, by mogły być prawdziwe". Należy pamiętać, że oszuści szczególnie chętnie sięgają m.in. po wątek "łatwych inwestycji", by skusić swoje ofiary do kliknięcia linku.