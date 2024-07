Facebook nie działa? Przyczyny awarii i rozwiązania

Awarie Facebooka najczęściej spowodowane są błędem po stronie serwera, co oznacza, że użytkownik nie ma na nie bezpośredniego wpływu. Tego typu problemy można najczęściej zweryfikować, zaglądając do serwisu downdetector, do którego na bieżąco spływają zgłoszenia użytkowników, którzy nie mogą korzystać z wielu znanych usług - w tym Facebooka.