Cyberataki coraz powszechniejsze. Okup to ułamek kosztów

Z analiz wynika, że cyberprzestępcy oczekiwali zazwyczaj okupu na poziomie od 0,7 do 5 procent rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Choć mogły to być naprawdę wysokie kwoty, Check Point Research szacuje, że straty spowodowane samym atakiem mogły być nawet siedmiokrotnie wyższe niż wartość okupu. Odbijały się one na funkcjonowaniu firmy, a także szkodziły jej wizerunkowi.