Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów. Obiecują zwrot podatku

Do wiadomości załączony jest link, który przekierowuje do fałszywej strony, wymuszającej podanie wrażliwych danych, w tym danych karty płatniczej. Cyberprzestępcy zachęcają do postępowania zgodnie z instrukcjami, "abyśmy wiedzieli, gdzie zwrócić podatki z 2021 r.". To nic innego, jak kolejne oszustwo wymierzone w Polaków. Nadawcą wiadomości nie jest instytucja finansowa.