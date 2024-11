Cyfrowa tożsamość po śmierci. NASK tłumaczy

Dane zmarłych są zagrożeniem pod kątem oszustw online oraz stanowią dodatkowe obciążenie dla rodzin w żałobie. Problemem jest m.in. tzw. ghosting scam. To metoda, którą oszuści wykorzystują do nadużywania informacji pozostawionych w sieci po śmierci użytkowników . Tuż po śmierci bliskiej osoby, pogrążona w żałobie rodzina może nieświadomie zbagatelizować ten problem, a warto poświęcić mu sporo uwagi.

Oszuści zbierają bowiem dane o zmarłych z nekrologów, stron domów pogrzebowych, szpitali i różnych stron internetowych, by otwierać konta, zaciągać kredyty lub uzyskiwać ubezpieczenia w ich imieniu. Według Washington National około 2,5 miliona zmarłych Amerykanów rocznie doświadcza kradzieży tożsamości - zwraca uwagę NASK .

Zagrożenie jest więc powszechne, a oszuści mają nieco ułatwione zadanie, bo w imieniu zmarłego o dane mogą w praktyce zadbać tylko jego najbliżsi, którzy bez wątpienia "nie mają do tego głowy" w danym momencie.

Przejęcie konta zmarłej osoby może być równie destrukcyjne jak kradzież danych do kredytów. Nie tylko ze względu na ewentualne wartości biznesowe czy marki osobiste związane z kontem, ale także z powodu jego wartości emocjonalnej dla rodziny . Oszuści wiedzą, jak manipulować kontami zmarłych w mediach społecznościowych, aby siać niepokój wśród rodziny. Gdy osiągną swój cel, często żądają okupu za zwrot profilu.

Coraz więcej platform internetowych proponuje zabezpieczenia kont na wypadek śmierci . Mimo to, wielu z nas zaniedbuje te możliwości. Planując ochronę cyfrowych zasobów, możemy znacznie ułatwić życie naszym bliskim po naszym odejściu. Nawet jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, nasi bliscy po naszej śmierci mogą zająć się tym tematem mimo braku jednoznacznych przepisów prawnych w tym zakresie.

Na Facebooku użytkownik może samodzielnie zadecydować, czy konto po śmierci zostanie przekształcone w "In memoriam" czy usunięte. Można również wybrać opiekuna konta. Zarówno status "In memoriam", jak i usunięcie wymagają udokumentowania śmierci. Rodzina lub wybrany znajomy musi przedstawić odpowiednie dokumenty na portalu, w tym skan aktu zgonu czy nekrologu. Dokumenty takie jak pełnomocnictwa czy testamenty będą z kolei niezbędne do usunięcia konta.