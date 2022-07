Cyfrowe domy za miliony. Tak wydaje się pieniądze w metaverse

Wspomniane przedsiębiorstwo The Sandbox ogłosiło w zeszłym roku współpracę ze Snoop Doggiem, który ma założyć własną rezydencję i kolekcję NFT w Metaverse. Republic Realm kupiło od The Sandbox nieruchomość za rekordową kwotę 4,3 mln dolarów. Metaverse Group, która zajmuje się obrotem nieruchomościami, kupiła od Decentraland działkę za 2,43 mln dolarów, by zrealizować plan wejścia do cyfrowej branży modowej.