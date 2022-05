Polska firma tworzy narzędzie do metaverse. Avatary jak żywe

- Mocap to nie tylko animacja ruchu kończyn, ale też doskonałe odwzorowanie ruchów mimicznych twarzy i ust zgodnie z wypowiadaną sekwencją słów. To pozwala osiągnąć wiarygodność ekspresji modelu 3D, niezależnie od tego, czy jego właściciel wyraża radość, czy zdziwienie. Do produkcji tego typu animacji wykorzystywana jest technologia motion-capture, ciesząca się coraz większą popularnością i stosowana nie tylko w rozrywce, ale też w przemyśle filmowym i szkoleniach. Oznacza ona płynny zapis ruchów, odegranych przez człowieka według scenariusza - zamiast tworzenia ich sekwencji klatka po klatce - mówi Adrian Łapczyński, prezes EpicVR.