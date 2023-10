Cyfrowe wizy w Schengen. Będzie bezpieczniej i szybciej

Cyfryzacja procesu ubiegania się o wizę ma przynieść wiele korzyści. Z jednej strony, ma to na celu zmniejszenie kosztów i wysiłku związanego ze składaniem wniosku. Z drugiej strony, ma to zapewnić jednolite praktyki w całej Europie oraz poprawić bezpieczeństwo. Wnioski wizowe będą przetwarzane na jednej platformie internetowej, która będzie również informować wnioskodawców, który kraj otrzyma ich wniosek, jeżeli planują podróż do wielu krajów. Nowe wizy, podpisane kryptograficznie, będą również bezpieczniejsze i trudniejsze do podrobienia.