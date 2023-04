Znany bank ostrzega. Groźne linki w mailach i SMS-ach

mBank ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod znane firmy i rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail oraz SMS. W ich treści znajduje się link do szybkiej płatności, prowadzący do strony, która próbuje wymusić na nas podanie wrażliwych danych, takich jak np. login oraz hasło do bankowości internetowej.