Czarna lista w telefonie. Metoda na natrętnych rozmówców

Istnieje prosty mechanizm, który pozwala na dodanie wybranych numerów do tzw. "czarnej listy" . Ta funkcja pozwala na uniknięcie wielu nieprzyjemnych sytuacji i oszczędzenie sobie niepotrzebnego stresu. "Czarna lista" w telefonie to nic innego, jak spis numerów, od których nie chcemy otrzymywać połączeń.

Dzięki tej funkcji, smartfon automatycznie odrzuca przychodzące połączenia z numerów znajdujących się na tej liście . Jest to szczególnie przydatne, gdy mamy do czynienia z nieustannymi próbami kontaktu ze strony jednego konkretnego numeru. Warto jednak pamiętać, że w każdej chwili mamy możliwość odblokowania dowolnego numeru , co pozwoli na ponowne nawiązanie kontaktu przez osobę dzwoniącą.

Proces blokowania połączeń z wybranych numerów jest dość prosty i sprowadza się do dodania danego numeru do "czarnej listy" lub "listy blokowanych". W systemie Android można to zrobić na przykład poprzez dodatkowe opcje dla konkretnego wpisu w historii połączeń. Należy pamiętać, że nakładki na system mogą nieco różnić się od siebie, co oznacza, że proces ten może wyglądać inaczej w smartfonach różnych producentów.