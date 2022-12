Dzwoni "natrętny numer"? Jest na to sposób

Czarna lista w telefonie to niedoceniana opcja, która pozwala przynajmniej częściowo odciąć się od natarczywych połączeń z nieznanych numerów. Jeśli regularnie ktoś do ciebie dzwoni i nie masz ochoty na kolejne rozmowy - możesz zablokować dany numer, dodając go właśnie do "czarnej listy".

Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Lista numerów, z których połączenia będą automatycznie odrzucane jest w większości telefonów nazwana jest "czarną listą" lub "listą blokowanych". Kiedy numer trafi do takiej bazy kontaktów, przy następnej próbie połączenia smartfon nie wyda z siebie dźwięków, a połączenie zostanie automatycznie odrzucone przez oprogramowanie.

W przypadku Androida kolejne numery można dodawać do czarnej listy z poziomu opcji danego numeru na liście ostatnich połączeń. Część telefonów oferuje także możliwość dodania danego numeru do blokowanych bezpośrednio po danej rozmowie - jeśli na tym etapie wiadomo, że jest to podejrzany rozmówca i lepiej unikać kolejnych połączeń.

W przypadku systemu iOS w iPhone'ach odpowiednik "czarnej listy" to "zablokowane kontakty" w opcjach telefonu, w globalnych ustawieniach systemu. Na podobnej zasadzie można tu dodawać kolejne numery lub wskazywać osoby z książki telefonicznej, od których połączenia będą automatycznie odrzucane.

Czarna lista w telefonie - sposób na natrętnych

Dodając kolejne podejrzane numery do czarnej listy w smartfonie trzeba pamiętać, że nie jest to metoda chroniąca przed spoofingiem czy innymi oszustwami w pełni. Blokowany jest bowiem tylko jeden numer telefonu, a oszuści wykorzystują zazwyczaj przynajmniej kilka. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to metoda częściowo ograniczająca problem.

Z naszych obserwacji wynika, że atakujący nierzadko wykorzystują te same numery do różnego rodzaju ataków. Jeśli dany kontakt zostanie zablokowany już przy pierwszej próbie, przy kolejnych atakujący nie zdoła się dodzwonić do danej osoby z tego samego numeru. To dodatkowe utrudnienie dla oszustwa i bezpieczeństwo dla użytkownika.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl