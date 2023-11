Czym jest kopia zapasowa i dlaczego warto z niej korzystać

Kopia zapasowa (ang. backup) to kopia danych przechowywanych na urządzeniach lub w systemach informatycznych. Tworzy się ją w celu zabezpieczenia przed ich utratą lub uszkodzeniem. Kopia zapasowa może być wykonywana regularnie, aby zminimalizować ryzyko utraty danych w przypadku awarii sprzętu, ataku złośliwego oprogramowania (np. wirusów), błędów użytkownika lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń.

Kopia zapasowa może obejmować różne rodzaje danych, takie jak pliki użytkowników, bazy danych, systemy operacyjne lub konfiguracje systemowe czy dane z poczty e-mail . Idealnym rozwiązaniem jest tworzenie jej w sposób cykliczny, np. codziennie w godzinach nocnych, co 4 godziny czy na zamknięcie tygodnia pracy.

Na pierwszy ogień weźmy pełną kopię zapasową. Obejmuje ona wszystkie dane, które należy zabezpieczyć. Jest to najbardziej kompletny rodzaj kopii zapasowej, ale może być czasochłonny i zajmować dużo miejsca na nośniku. Przywracając dane z pełnej kopii zapasowej, mamy dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu.

Kolejnym rodzajem jest kopia zapasowa różnicowa. Zapisuje ona tylko te dane, które zmieniły się od chwili ostatniej pełnej kopii zapasowej. Oznacza to, że jest bardziej oszczędna pod względem miejsca na nośniku niż pełna kopia zapasowa, ale przywracanie może być bardziej czasochłonne, ponieważ wymaga najpierw przywrócenia ostatniej pełnej kopii, a następnie wszystkich zmian od tego momentu.

Do wyboru mamy jeszcze kopię zapasową przyrostową. W czasie jej tworzenia zapisywane się tylko te dane, które zmieniły się od ostatniej kopii zapasowej, niezależnie od rodzaju (pełna, różnicowa lub przyrostowa.). Jest najbardziej oszczędna pod względem miejsca na nośniku, ale przywracanie jej będzie najbardziej skomplikowanym procesem, ponieważ wymaga odtworzenia ostatniej pełnej kopii zapasowej i wszystkich kolejnych kopii przyrostowych.

Kopia zapasowa pełna polega zaś na tworzeniu pełnej kopii zapasowej codziennie. Jest to stosunkowo prosty sposób zapewnienia, że masz dostęp do najnowszych danych, ale wymaga więcej miejsca na nośniku i jest bardziej czasochłonny niż inne metody.

Proces przywracania kopii zapasowej może być różny w zależności od narzędzi i oprogramowania, które używasz, oraz od rodzaju kopii zapasowej. Dlatego zawsze warto zapoznać się z dokumentacją swojego konkretnego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych oraz regularnie testować proces przywracania, aby upewnić się, że jesteś przygotowany na ewentualne awarie.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym ochrona danych jest kluczowym elementem prowadzenia firmy. Utrata danych może być spowodowana przez wiele czynników, takich jak błędy ludzkie, klęski żywiołowe czy ataki cybernetyczne, a skutkiem mogą być nie tylko straty finansowe, ale też utrata reputacji. W odpowiedzi na te wyzwania, przedsiębiorstwa mają do wyboru wiele zaawansowanych rozwiązań. Tworzenie regularnych kopii zapasowych to krok podstawowy, ale równie istotne jest korzystanie z rozwiązań chmurowych oraz Disaster Recovery. Usługi DR pozwalają skrócić czas przywracania systemów do działania, minimalizując przestój w działaniu, natomiast chmura umożliwia przechowywanie danych w bezpieczny sposób, zapewniając jednocześnie dostępność i skalowalność. Dzięki temu firmy są lepiej przygotowane na różnorodne scenariusze, chroniąc nie tylko swoją reputację, ale także przyszłość swojego biznesu. - Maria Tepper, ekspertka T-Mobile Polska.