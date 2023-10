Backup danych – czym jest i dlaczego może mieć kluczowe znaczenie w firmie?

Przez typowy backup danych co do zasady można rozumieć dodatkową kopię tych samych plików przechowywaną choćby na innym dysku tego samego komputera. Nie jest to jednak rozwiązanie szczególnie bezpieczne z wielu przyczyn.

Co prawda zabezpieczamy się w ten sposób na wypadek awarii jednego z dysków, ale pliki nie są bardziej uodpornione na ataki cyberprzestępców czy nawet warunki fizyczne – jeśli na komputer wyleje się szklanka wody i spowoduje zwarcie, plików może nie udać się odzyskać z obydwu dysków. Chcąc poprawnie podejść do zagadnienia kopii zapasowej, warto więc przemyśleć kilka aspektów.

Jeśli robić backup danych, to mądrze

Po pierwsze trzeba sobie uzmysłowić, co jest celem kopii zapasowej – a jest to ochrona danych w przypadku nieoczekiwanej awarii, uszkodzenia plików lub fizycznego zniszczenia sprzętu. Co do zasady rozsądne jest więc przechowywanie kopii zapasowej nie tylko na innym urządzeniu, ale również w innym miejscu w biurze. Jeśli zewnętrzny dysk z kopią zapasową danych leży w szufladzie obok komputera, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku ludzkiego błędu i przewrócenia się na przykład mebla lub – sięgając wyobraźnią dalej – w razie pożaru, obydwa urządzenia zostaną zniszczone.

Na niewielką skalę wystarczające może być więc wyniesienie dysku zewnętrznego lub NAS-a z kopią zapasową do innego pomieszczenia. Jeśli mówimy o większej skali i ilości danych, które trzeba zarchiwizować, warto rozważyć wykupienie miejsca w chmurze lub stworzenie rozwiązania hybrydowego – lokalnie zapisane pliki będą szybciej dostępne w sieci, z kolei kolejna kopia zapasowa w chmurze pozwoli uniezależnić się od fizycznych uszkodzeń w danym biurze.

Niezależnie od formy wykonania backupu danych, jest to niezbędny element bezpieczeństwa w każdej firmie. Trudno wyobrazić sobie bowiem całkowity brak dostępu do dokumentów, korespondencji z klientami czy faktur w przypadku awarii urządzenia lub ataku ransomware. To realne zagrożenie, które od wielu miesięcy tylko rośnie na sile.

Atakujący celowo infekują komputery w przedsiębiorstwach i oczekują pieniężnej zapłaty za możliwość odszyfrowania plików. Istotą tego ataku jest właśnie nadzieja, że w danym przedsiębiorstwie nie zadbano o backup danych. Jeśli kopia zapasowa istnieje – teoretycznie problem w ogóle się nie pojawia i żądania atakujących można po prostu zignorować, a pliki odzyskać z innych dysków.

Klucz to automatyzacja

Tworząc kopię zapasową danych, należy również zadbać o automatyzację tego procesu. Trudno wymagać od pracowników ręcznego tworzenia kopii zapasowej plików, które edytowane są codziennie lub nawet kilka razy na dzień – to nie tylko czasochłonne, ale i ryzykowne z uwagi na możliwe pomyłki.

Na rynku istnieje na szczęście oprogramowanie, które pomaga zadbać o ten proces. Automatykę można również wprowadzić w przypadku przesyłania danych na NAS lub serwer w chmurze, a nawet pomiędzy tymi urządzeniami. Dzięki wprowadzeniu automatyzacji kopii zapasowej nie trzeba się martwić, czy dane są bezpieczne – można po prostu z góry założyć, że tak jest.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl