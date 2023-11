Banki apelują do klientów. Termin nie jest przypadkowy

Apel do klientów wystosował już między innymi Santander Bank Polska. We wpisie na Facebooku tłumaczy, jak chronić swoje dane podczas internetowych transakcji. Okres przedświątecznych zakupów często kojarzony z "czarnym tygodniem" pod koniec listopada jest nierzadko świetną okazją dla przestępców , którzy masowo preparują SMS-y o paczkach czy strony internetowe z ofertami, które są podejrzanie atrakcyjne. podobne ostrzeżenie wystosował już także Alior Bank.

Santander Bank Polska apeluje, aby decydując się na zakupy w sieci weryfikować wiarygodność sklepów czytając opinie i sprawdzając dostępne formy płatności. Jeśli klient nie zorientuje się, że interesująca go oferta jest fałszywa, może trafić między innymi na spreparowany formularz płatności, za pomocą którego wyłudzane są dane logowania do bankowości elektronicznej lub karty płatniczej - to otwieranie drogi cyberprzestępcom do kradzieży pieniędzy z konta bankowego.