Czytelnik dostał SMS o paczce. "Nie mogła zostać dostarczona"

Wiadomość SMS o paczce to widok w smartfonach, który w grudniu nie powinien nikogo zaskakiwać. Niestety, duża część wiadomości jest fałszywa. Oszuści nagminnie wykorzystują okres wzmożonych zakupów prezentów, by mamić odbiorców SMS-ów i nakłaniać ich do klikania fałszywych linków.