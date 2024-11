Czytelnik dostał SMS. "Zgłaszam próbę oszustwa"

Wiadomość SMS przybrała w tym przypadku typową formę znaną dla tego rodzaju ataków. Została wysłana z nadpisem "InfoSMS", a krótka treść wskazywała, że odbiorca skutecznie sprzedał przedmiot na OLX. Kliknięcie załączonego linku w teorii miało doprowadzić do potwierdzenia zamówienia.

"Zgłaszam próbę oszustwa. Dzięki waszej informacji w intrenecie (...), dowiedziałem się, że to oszustwo i jak należy postąpić. Dziękuję!" - pisze nasz czytelnik podpisujący się jako Chester. Cieszymy się, że pomogliśmy kolejnej osobie uniknąć nieprzyjemności i wykorzystują okazję raz jeszcze ostrzegamy - co do zasady lepiej nie klikać skróconych linków w jakichkolwiek okolicznościach, zwłaszcza w SMS-ach, które sugerują konieczność podjęcia jakichś akcji. Zazwyczaj prowadzą do spreparowanych stron.

Fałszywa wiadomość SMS

Jeśli odbiorca SMS-a nie zorientuje się, że padł ofiarą oszustwa, klikając link trafi na spreparowaną stronę internetową, gdzie zazwyczaj pod pretekstem "potwierdzenia zamówienia" czy "odbioru pieniędzy" wyłudzane są dane karty płatniczej lub logowania do bankowości internetowej. Obydwa scenariusze prowadzą do kradzieży pieniędzy z konta bankowego. Przypominamy z tego miejsca, że co do zasady nie jest konieczne podejmowanie żadnych działań, by otrzymać od kogoś pieniądze przelewem.

Sprzedając przedmioty w internecie, warto polegać wyłącznie na oficjalnych procedurach i formularzach sprzedaży. Wyklucza to interakcję przez komunikatory czy SMS-y. Cały proces można wówczas śledzić po zalogowaniu się do danego serwisu sprzedaży (jak tutaj - OLX) lub w aplikacji mobilnej. Wówczas sprzedający może mieć pewność, że kupujący jest autentyczny oraz że cały proces dojdzie do skutku, bez uszczuplenia stanu konta po włamaniu na cudze konto bankowe.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl