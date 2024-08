Darmowe narzędzia z Leroy Merlin? To oszustwo

Jak podkreśla CyberRescue, cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości e-mail z informacją, że klienci mogą odebrać darmowy zestaw narzędzi marki Dexter. Kliknięcie w odnośnik zawarty w ofercie przenosi nas na stronę, która na pierwszy rzut oka wygląda jak oficjalna witryna Leroy Merlin. Na stronie przeczytamy, że wybrano nas do udziału w kampanii i musimy odpowiedzieć na kilka pytań, podając przy tym dane do wysyłki.

Bądź ostrożny wobec ofert w sieci, które wydają się nadmiernie atrakcyjne. Zazwyczaj są to ogłoszenia fałszywe, które mają służyć do "złapania" klienta i wykradnięcia jego danych lub pieniędzy. Z tego tytułu należy pamiętać, by nie podawać swoich danych osobowych na podejrzanych stronach i zawsze sprawdzać wiarygodność informacji bezpośrednio u źródła. Co zrobić, jeśli nasze dane trafiły na fałszywą stronę?