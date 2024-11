Darmowy klient poczty e‑mail. Jaki program wybrać?

Korzystanie z aplikacji do obsługi poczty elektronicznej może nieść ze sobą wiele korzyści. W odróżnieniu od obsługi skrzynki e-mail z poziomu przeglądarki internetowej, klienty poczty e-mail umożliwiają pracę w trybie offline , co pozwala przeglądać i tworzyć wiadomości bez stałego połączenia z internetem.

Zapewniają one także olbrzymią wygodę zarządzania wieloma kontami w jednym miejscu, szybkie powiadomienia o nowych e-mailach oraz możliwość organizowania korespondencji z wykorzystaniem folderów czy filtrów . Wśród wielu dostępnych aplikacji do obsługi e-maili, większość jest darmowa. Poniżej prezentujemy najciekawsze naszym zdaniem klienty poczty e-mail, które wykorzystać można bezpłatnie.

Mozilla Thunderbird to bez wątpienia najpopularniejsza i w pełni darmowa aplikacja do zarządzania pocztą e-mail, stworzona z myślą o użytkownikach ceniących funkcjonalność i bezpieczeństwo. Oferuje obsługę wielu kont, zaawansowane filtry, foldery, możliwość dostosowania interfejsu za pomocą motywów oraz rozszerzania funkcjonalności dzięki ogólnodostępnym dodatkom. Thunderbird działa zarówno w trybie online, jak i offline, co czyni go niezawodnym narzędziem do pracy.