Dostałeś taką wiadomość? Zamiast paczki możesz dostać po kieszeni

"Otrzymałem wiadomość SMS o treści: Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty... i link oczywiście" – napisał do nas Robert. Fałszywa wiadomość została nadesłana z numeru +48785393611 a jej treść jest następująca:

Jak można zauważyć, w treści brakuje polskich znaków. Natomiast pod tekstem został dołączony link, który najprawdopodobniej prowadzi do spreparowanej strony, za pomocą której odbiorca wiadomości miałby dokonać dopłaty. W rzeczywistości jest to nic innego jak próba wyłudzenia wrażliwych informacji takich jak hasła czy dane karty bankowej. Zazwyczaj na takiej fałszywej stronie pojawia się formularz, po którego wypełnieniu wszelkie wprowadzone w nim informacje trafiają do oszustów.