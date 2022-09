Masz konto w Credit Agricole? Jesteś na celowniku oszustów

Credit Agricole podaje , że choć wizualnie strona, na którą trafia użytkownik jest podobna do autentycznej, to niewłaściwy jest adres - po czym można poznać przekręt . Oszuści wykupują w Google reklamy, dzięki którym ich wynik wyszukiwania trafia na samą górę listy. W ten sposób "ściągają" na spreparowaną stronę użytkowników, którzy chcą trafić na stronę logowania do Credit Agricole właśnie za pośrednictwem Google'a.

Chodzi oczywiście o logowanie do systemu bankowości CA24 eBank, do którego linku część użytkowników szuka m.in. wpisując w Google frazę "CA24 logowanie". Oszuści wykorzystali ten fakt i przygotowali stronę, na której formularz wprost przekazuje im dane logowania. Choć użytkownik ma nadzieję, że loguje się do banku, w praktyce przekazuje swój login i hasło w ręce atakujących. To oni w tle zalogują się na jego konto w Credit Agricole. Na tym etapie kradzież pieniędzy z konta jest formalnością.