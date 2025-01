Dotacje na wymianę pieca? Po tym rozpoznasz oszusta

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wydał ostrzeżenie dotyczące oszustów, którzy podszywają się pod fundusz, oferując nieistniejące oferty finansowania. Jak poinformowano w komunikacie opublikowanym we wtorek 21 stycznia 2025 r. na platformie X, oszuści kontaktują się z potencjalnymi ofiarami telefonicznie, mailowo lub osobiście, podając się za przedstawicieli funduszu.

Oszuści oferują pomoc w składaniu wniosków o dotacje oraz dostęp do programów dofinansowania, które w rzeczywistości nie istnieją. W ten sposób mogą starać się wyłudzić dane potencjalnych ofiar, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.